VMware
  • Salarissen
  • Product Manager

  • Alle Product Manager Salarissen

  • San Francisco Bay Area

VMware Product Manager Salarissen in San Francisco Bay Area

Product Manager vergoeding in San Francisco Bay Area bij VMware varieert van $193K per year voor P3 tot $460K per year voor P7. Het mediane yearse vergoedinspakket in San Francisco Bay Area bedraagt in totaal $310K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor VMware's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
P3
Product Manager
$193K
$155K
$18.8K
$19.2K
P4
Sr. Product Manager
$248K
$186K
$34K
$28K
P5
Product Line Manager
$277K
$208K
$35.2K
$33.3K
P6
Sr. Product Line Manager
$319K
$234K
$50.6K
$34.9K
Bekijk 2 Meer Niveaus
$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij VMware zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (12.50% halfjaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (12.50% halfjaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (12.50% halfjaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Manager bij VMware in San Francisco Bay Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $463,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij VMware voor de Product Manager functie in San Francisco Bay Area is $306,000.

Andere Bronnen