Product Manager vergoeding in India bij VMware varieert van ₹4.29M per year voor P3 tot ₹13.27M per year voor P6. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹5.75M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor VMware's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Niveaunaam Totaal Basis Aandelen (/yr) Bonus P3 Product Manager ₹4.29M ₹3.8M ₹236K ₹253K P4 Sr. Product Manager ₹6.86M ₹5.1M ₹1.26M ₹498K P5 Product Line Manager ₹11.43M ₹6.88M ₹3.46M ₹1.08M P6 Sr. Product Line Manager ₹13.27M ₹8.27M ₹3.3M ₹1.69M Bekijk 2 Meer Niveaus

Vesting Schema Hoofdschema 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Aandelentype RSU Bij VMware zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 2nd - JR ( 12.50 % halfjaarlijks )

25 % vest in het 3rd - JR ( 12.50 % halfjaarlijks )

25 % vest in het 4th - JR ( 12.50 % halfjaarlijks )

Wat is het vestigingsschema bij VMware ?

