Product Manager vergoeding in Greater Bengaluru bij VMware varieert van ₹3.61M per year voor P3 tot ₹13.27M per year voor P6. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Bengaluru bedraagt in totaal ₹6.29M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor VMware's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
P3
₹3.61M
₹3.12M
₹283K
₹208K
P4
₹7.14M
₹5.15M
₹1.58M
₹413K
P5
₹11.43M
₹6.88M
₹3.46M
₹1.08M
P6
₹13.27M
₹8.27M
₹3.3M
₹1.69M
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij VMware zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (12.50% halfjaarlijks)
25% vest in het 3rd-JR (12.50% halfjaarlijks)
25% vest in het 4th-JR (12.50% halfjaarlijks)