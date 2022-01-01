VK Salarissen

Bedrijvengids
VK's salaris varieert van $16,887 in totale vergoeding per jaar voor een Business Operations Manager aan de onderkant tot $201,000 voor een Data Science Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van VK. Laatst bijgewerkt: 9/16/2025

$160K

Software Engineer
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

iOS Engineer

Android Engineer

Mobile Software Engineer

Frontend Software Engineer

Machine Learning Engineer

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Quality Assurance (QA) Software Engineer

Data Engineer

Production Software Engineer

Security Software Engineer

DevOps Engineer

Site Reliability Engineer

Data Scientist
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Product Manager
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

Data Analist
Median $39K
Software Engineering Manager
Median $80.2K
Product Designer
Median $36.6K

UI Designer

Project Manager
Median $45.4K
Cybersecurity Analist
Median $30K
Marketing
Median $31.5K
Business Operations Manager
$16.9K
Business Analist
$18.2K
Business Development
$47.2K
Data Science Manager
$201K
Hardware Engineer
$101K
Human Resources
$31.8K
Informatietechnoloog (IT)
$47K
Legal
$32K
Recruiter
$37.3K
Solution Architect
$62.6K

Data Architect

Technisch Programma Manager
$70.2K
UX Researcher
$34.7K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij VK zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

Median årlig totalkompensasjon rapportert hos VK er $42,804.

