Vitech
Vitech Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in United States bij Vitech bedraagt in totaal $106K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Vitech's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/29/2025

Mediaan Pakket
Vitech
Software Engineer
New York, NY
Totaal per jaar
$106K
Niveau
L4
Basissalaris
$106K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
4 Jaren
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Vitech?
Nieuwste Salarisinzendingen
Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Vitech in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $136,250. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Vitech voor de Software Engineer functie in United States is $107,000.

