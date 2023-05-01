Bedrijvengids
Visual Data Media Services
Visual Data Media Services Salarissen

Visual Data Media Services's salaris varieert van $32,249 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in Poland aan de onderkant tot $110,550 voor een Data Analist in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Visual Data Media Services. Laatst bijgewerkt: 9/16/2025

$160K

Data Analist
$111K
Marketing Operations
$45.7K
Sales
$79.6K

Software Engineer
$32.2K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Visual Data Media Services is Data Analist at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $110,550. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Visual Data Media Services is $62,653.

