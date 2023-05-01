Vistex Salarissen

Vistex's salaris varieert van $81,332 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in United Kingdom aan de onderkant tot $157,182 voor een Project Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Vistex . Laatst bijgewerkt: 11/19/2025