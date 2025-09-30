Bedrijvengids
Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Norway bij Visma bedraagt in totaal NOK 700K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Visma's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
Visma
Web Developer
Oslo, OS, Norway
Totaal per jaar
NOK 700K
Niveau
L2
Basissalaris
NOK 700K
Stock (/yr)
NOK 0
Bonus
NOK 0
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
3 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Visma?

NOK 1.64M

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Software Engineer at Visma in Norway sits at a yearly total compensation of NOK 1,440,968. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Visma for the Software Engineer role in Norway is NOK 699,677.

