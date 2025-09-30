Bedrijvengids
Visma
Visma Product Manager Salarissen

Het mediane Product Manager vergoedinspakket in Finland bij Visma bedraagt in totaal €58.8K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Visma's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
Visma
Product Owner
Helsinki, ES, Finland
Totaal per jaar
€58.8K
Niveau
L2
Basissalaris
€58.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
3 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Visma?

€160K

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Manager bij Visma in Finland ligt op een jaarlijkse totale beloning van €72,135. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Visma voor de Product Manager functie in Finland is €58,812.

Andere Bronnen