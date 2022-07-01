Virta Health Salarissen

Virta Health's mediane salaris is $215,000 voor een Software Engineer . Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Virta Health. Laatst bijgewerkt: 9/2/2025
Bij Virta Health zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)
