Bedrijvengids
Virginia Tech
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Virginia Tech Salarissen

Virginia Tech's salaris varieert van $33,150 in totale vergoeding per jaar voor een Biomedisch Ingenieur aan de onderkant tot $91,540 voor een Materiaal Ingenieur aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Virginia Tech. Laatst bijgewerkt: 9/2/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
Data Scientist
Median $68.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Hardware Engineer
Median $42K
Biomedisch Ingenieur
$33.2K
Chemisch Ingenieur
$51K

Research Engineer

Informatietechnoloog (IT)
$78K
Materiaal Ingenieur
$91.5K
Solution Architect
$75.4K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Virginia Tech is Materiaal Ingenieur at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $91,540. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Virginia Tech is $68,640.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Virginia Tech

Gerelateerde Bedrijven

  • Airbnb
  • Lyft
  • Coinbase
  • Pinterest
  • Stripe
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen