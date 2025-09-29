Bedrijvengids
Virgin Orbit
  • Salarissen
  • Mechanisch Ingenieur

  • Alle Mechanisch Ingenieur Salarissen

Virgin Orbit Mechanisch Ingenieur Salarissen

Het mediane Mechanisch Ingenieur vergoedinspakket in United States bij Virgin Orbit bedraagt in totaal $117K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Virgin Orbit's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/29/2025

Mediaan Pakket
company icon
Virgin Orbit
Test Engineer
Long Beach, CA
Totaal per jaar
$117K
Niveau
-
Basissalaris
$100K
Stock (/yr)
$7K
Bonus
$10K
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Virgin Orbit?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Mechanisch Ingenieur bij Virgin Orbit in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $150,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Virgin Orbit voor de Mechanisch Ingenieur functie in United States is $100,000.

Andere Bronnen