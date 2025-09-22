Bedrijvengids
Vinted
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Data Analist

  • Alle Data Analist Salarissen

Vinted Data Analist Salarissen

De gemiddelde Data Analist totale vergoeding in Germany bij Vinted varieert van €51.9K tot €74.1K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Vinted's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/22/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

€59.5K - €69.7K
Germany
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
€51.9K€59.5K€69.7K€74.1K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

We hebben alleen nog 3 meer Data Analist inzendingens bij Vinted nodig om te ontgrendelen!

Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!

💰 Bekijk Alle Salarissen

💪 Bijdragen Jouw Salaris

€141K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van €26.5K+ (soms €265K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.


Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Vinted zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Data Analist aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Analist bij Vinted in Germany ligt op een jaarlijkse totale beloning van €74,117. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Vinted voor de Data Analist functie in Germany is €51,946.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Vinted

Gerelateerde Bedrijven

  • Snapdeal
  • Freshly
  • Jane
  • Tradesy
  • Depop
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen