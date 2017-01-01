Bedrijvengids
Vinsum Axpress
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
Top Inzichten
  • Deel iets unieks over Vinsum Axpress dat nuttig kan zijn voor anderen (bijv. sollicitatietips, teamkeuzes, unieke cultuur, etc).
    • Over

    Vinsum Axpress India Pvt. Ltd. is a leading logistics and transportation company that provides comprehensive supply chain solutions, emphasizing timely delivery and ensuring zero in-transit damages.

    http://www.vinsumaxpress.com
    Website
    2002
    Oprichtingsjaar
    300
    Aantal Werknemers
    $10M-$50M
    Geschatte Omzet
    Hoofdkantoor

    Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

    Abonneer je op geverifieerde aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

    Uitgelichte Vacatures

      Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Vinsum Axpress

    Gerelateerde Bedrijven

    • LinkedIn
    • Airbnb
    • Pinterest
    • Coinbase
    • Uber
    • Bekijk alle bedrijven ➜

    Andere Bronnen