Bedrijvengids
Vicarious Surgical
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Vicarious Surgical Salarissen

Vicarious Surgical's salaris varieert van $91,017 in totale vergoeding per jaar voor een Mechanisch Ingenieur aan de onderkant tot $147,735 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Vicarious Surgical. Laatst bijgewerkt: 9/6/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Hardware Engineer
$130K
Mechanisch Ingenieur
$91K
Product Manager
$126K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Software Engineer
$148K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Vicarious Surgical is Software Engineer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $147,735. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Vicarious Surgical is $127,635.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Vicarious Surgical

Gerelateerde Bedrijven

  • Google
  • Airbnb
  • Spotify
  • Lyft
  • Databricks
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen