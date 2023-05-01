Vicarious Surgical Salarissen

Vicarious Surgical's salaris varieert van $91,017 in totale vergoeding per jaar voor een Mechanisch Ingenieur aan de onderkant tot $147,735 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Vicarious Surgical . Laatst bijgewerkt: 9/6/2025