Verkada Sales Engineer Salarissen

De gemiddelde Sales Engineer totale vergoeding in United States bij Verkada varieert van $84K tot $117K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Verkada's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/22/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$90K - $106K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$84K$90K$106K$117K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

10%

JR 1

20%

JR 2

30%

JR 3

40%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Verkada zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 10% vest in het 1st-JR (10.00% jaarlijks)

  • 20% vest in het 2nd-JR (1.67% maandelijks)

  • 30% vest in het 3rd-JR (2.50% maandelijks)

  • 40% vest in het 4th-JR (3.33% maandelijks)

15%

JR 1

25%

JR 2

30%

JR 3

30%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Verkada zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 15% vest in het 1st-JR (15.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 30% vest in het 3rd-JR (2.50% maandelijks)

  • 30% vest in het 4th-JR (2.50% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Sales Engineer bei Verkada in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $117,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Verkada für die Position Sales Engineer in United States beträgt $84,000.

