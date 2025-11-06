Solution Architect vergoeding in Greater Dallas Area bij Verizon varieert van $171K per year voor Principal Solution Architect tot $286K per year voor Distinguished Solution Architect. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Dallas Area bedraagt in totaal $202K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Verizon's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Chief Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Solution Architect
$171K
$138K
$10K
$23.5K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
JR 1
33%
JR 2
34%
JR 3
Bij Verizon zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33% vest in het 1st-JR (33.00% jaarlijks)
33% vest in het 2nd-JR (33.00% jaarlijks)
34% vest in het 3rd-JR (34.00% jaarlijks)
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Verizon zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)
Inbegrepen FunctiesNieuwe Functie Indienen