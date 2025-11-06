Bedrijvengids
Verizon Software Engineer Salarissen in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

Software Engineer vergoeding in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area bij Verizon varieert van $79K per year voor MTS 1 tot $156K per year voor PMTS. Het mediane yearse vergoedinspakket in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area bedraagt in totaal $83K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Verizon's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
MTS 1
(Instapniveau)
$79K
$77K
$2K
$0
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Nieuwste Salarisinzendingen
Stage Salarissen

Vesting Schema

33%

JR 1

33%

JR 2

34%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Verizon zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33% vest in het 1st-JR (33.00% jaarlijks)

  • 33% vest in het 2nd-JR (33.00% jaarlijks)

  • 34% vest in het 3rd-JR (34.00% jaarlijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Verizon zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Inbegrepen Functies

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Netwerk Engineer

Data Engineer

Productie Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Verizon in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $181,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Verizon voor de Software Engineer functie in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area is $121,000.

Andere Bronnen