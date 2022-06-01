Bedrijvengids
Verbit
Verbit Salarissen

Verbit's salaris varieert van $32,238 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter in Ukraine aan de onderkant tot $162,670 voor een Software Engineer in Israel aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Verbit. Laatst bijgewerkt: 10/16/2025

Product Manager
$130K
Recruiter
$32.2K
Software Engineer
$163K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Software Engineering Manager
$109K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Verbit is Software Engineer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $162,670. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Verbit is $119,343.

