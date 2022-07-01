Verana Health Salarissen

Verana Health's salaris varieert van $161,000 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist aan de onderkant tot $192,500 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Verana Health . Laatst bijgewerkt: 10/16/2025