VelocityEHS Salarissen

Het salarisbereik van VelocityEHS varieert van $109,545 in totale vergoeding per jaar voor een Sales Ingenieur in Canada aan de onderkant tot $175,875 voor een Solution Architect in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van VelocityEHS. Laatst bijgewerkt: 8/24/2025

$160K

Software Engineer
Median $112K
Sales Ingenieur
$110K
Solution Architect
$176K

Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij VelocityEHS is Solution Architect at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $175,875. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij VelocityEHS is $112,396.

