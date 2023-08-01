Vectara Salarissen

Het salarisbereik van Vectara varieert van $120,600 in totale vergoeding per jaar voor een Verkoop aan de onderkant tot $180,900 voor een Data Wetenschapper aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Vectara . Laatst bijgewerkt: 8/24/2025