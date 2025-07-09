Vast Space Salarissen

Vast Space's salaris varieert van $153,000 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter aan de onderkant tot $184,116 voor een Hardware Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Vast Space . Laatst bijgewerkt: 9/14/2025