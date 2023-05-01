Bedrijvengids
VAST Data Salarissen

VAST Data's salaris varieert van $124,443 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $741,411 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van VAST Data. Laatst bijgewerkt: 9/14/2025

$160K

Software Engineer
Median $124K
Customer Service
$150K
Software Engineering Manager
$741K

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij VAST Data zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij VAST Data is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $741,411. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij VAST Data is $149,763.

