VAST Data Salarissen

VAST Data's salaris varieert van $124,443 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $741,411 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van VAST Data . Laatst bijgewerkt: 9/14/2025