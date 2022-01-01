Bedrijvengids
Varonis
Varonis Salarissen

Varonis's salaris varieert van $64,675 in totale vergoeding per jaar voor een Cybersecurity Analist aan de onderkant tot $203,732 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Varonis. Laatst bijgewerkt: 9/14/2025

$160K

Software Engineer
Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $151K

Backend Software Engineer

Software Engineering Manager
Median $204K
Sales
Median $110K

Informatietechnoloog (IT)
$84.6K
Marketing
$134K
Product Manager
$204K
Recruiter
$66.5K
Sales Engineer
$131K
Cybersecurity Analist
$64.7K
De best betaalde functie gerapporteerd bij Varonis is Product Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $203,732. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Varonis is $125,409.

