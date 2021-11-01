Varicent Salarissen

Varicent's salaris varieert van $8,654 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $141,924 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Varicent . Laatst bijgewerkt: 9/14/2025