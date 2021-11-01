Bedrijvengids
Varicent
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Varicent Salarissen

Varicent's salaris varieert van $8,654 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $141,924 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Varicent. Laatst bijgewerkt: 9/14/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $86.2K

Full-Stack Software Engineer

Quality Assurance (QA) Software Engineer

Software Engineering Manager
Median $142K
Product Manager
Median $94.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Business Analist
$73.9K
Data Analist
$8.7K
Data Scientist
$114K
Marketing
$84.4K
Product Designer
$101K
Sales
$92.4K
Technisch Accountmanager
$92K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Varicent is Software Engineering Manager met een jaarlijkse totale beloning van $141,924. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Varicent is $92,181.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Varicent

Gerelateerde Bedrijven

  • ApplyBoard
  • BlueDot
  • League
  • FLIR Systems
  • BlackBerry QNX
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen