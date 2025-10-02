Bedrijvengids
  Salarissen
  Software Engineer

  Alle Software Engineer Salarissen

  Greater Hyderabad Area

ValueLabs Software Engineer Salarissen in Greater Hyderabad Area

Software Engineer vergoeding in Greater Hyderabad Area bij ValueLabs varieert van ₹870K per year tot ₹3.79M. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Hyderabad Area bedraagt in totaal ₹1.53M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ValueLabs's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer
(Instapniveau)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹2.28M
₹2.23M
₹0
₹43.1K
Analyst QE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van ₹2.61M+ (soms ₹26.14M+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Wat zijn de carrièreniveaus bij ValueLabs?

Inbegrepen Functies

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij ValueLabs in Greater Hyderabad Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹3,787,982. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij ValueLabs voor de Software Engineer functie in Greater Hyderabad Area is ₹1,501,693.

Andere Bronnen