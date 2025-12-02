Bedrijvengids
UserZoom
UserZoom Sales Salarissen

De gemiddelde Sales totale vergoeding in United States bij UserZoom varieert van $115K tot $164K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor UserZoom's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/2/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$132K - $154K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$115K$132K$154K$164K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Sales bij UserZoom in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $163,800. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij UserZoom voor de Sales functie in United States is $114,800.

