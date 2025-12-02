Bedrijvengids
UScellular
  • Salarissen
  • Software Engineering Manager

  • Alle Software Engineering Manager Salarissen

UScellular Software Engineering Manager Salarissen

Het mediane Software Engineering Manager vergoedinspakket in United States bij UScellular bedraagt in totaal $207K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor UScellular's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
UScellular
Senior Manager, Software Development
Chicago, IL
Totaal per jaar
$207K
Niveau
-
Basissalaris
$180K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$27K
Jaren bij bedrijf
9 Jaren
Jaren ervaring
18 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij UScellular?
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineering Manager bij UScellular in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $211,962. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij UScellular voor de Software Engineering Manager functie in United States is $206,504.

Andere Bronnen

