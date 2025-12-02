Bedrijvengids
U.S Department of State
U.S Department of State Corporate Development Salarissen

De gemiddelde Corporate Development totale vergoeding bij U.S Department of State varieert van $117K tot $166K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor U.S Department of State's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/2/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$133K - $151K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$117K$133K$151K$166K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Wat zijn de carrièreniveaus bij U.S Department of State?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Corporate Development bij U.S Department of State ligt op een jaarlijkse totale beloning van $166,380. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij U.S Department of State voor de Corporate Development functie is $117,030.

