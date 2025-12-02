Bedrijvengids
De gemiddelde Administratief Assistent totale vergoeding in Argentina bij U.S Department of State varieert van ARS 22.02M tot ARS 30.05M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor U.S Department of State's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/2/2025

$17.9K - $21.6K
Argentina
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$16.7K$17.9K$21.6K$22.8K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Administratief Assistent bij U.S Department of State in Argentina ligt op een jaarlijkse totale beloning van ARS 30,047,344. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij U.S Department of State voor de Administratief Assistent functie in Argentina is ARS 22,017,450.

