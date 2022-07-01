Bedrijvengids
Upside
Upside Salarissen

Upside's salaris varieert van $54,888 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $251,250 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Upside. Laatst bijgewerkt: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Product Manager
Median $230K
Product Designer
$134K
Recruiter
$153K

Sales
Median $140K
Software Engineer
$54.9K
Software Engineering Manager
$251K
UX Researcher
$146K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Upside is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $251,250. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Upside is $146,228.

