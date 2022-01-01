Bedrijvengids
UPMC
UPMC Salarissen

UPMC's salaris varieert van $75,375 in totale vergoeding per jaar voor een Project Manager aan de onderkant tot $175,000 voor een Actuaris aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van UPMC. Laatst bijgewerkt: 11/16/2025

Software Engineer
Median $93K
Actuaris
Median $175K
Accountant
$78.4K

Business Analist
Median $80K
Informatietechnoloog (IT)
$89.6K
Product Designer
$121K
Product Design Manager
$134K
Product Manager
$112K
Project Manager
$75.4K
Cybersecurity Analist
$85.4K
Technisch Programma Manager
$102K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij UPMC is Actuaris met een jaarlijkse totale beloning van $175,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij UPMC is $93,000.

