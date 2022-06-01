Bedrijvengids
Uplers
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Uplers Salarissen

Uplers's salaris varieert van $8,572 in totale vergoeding per jaar voor een Project Manager aan de onderkant tot $108,272 voor een Management Consultant aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Uplers. Laatst bijgewerkt: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Engineer
Median $32.4K
Business Operations Manager
$92K
Business Development
$26.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Human Resources
$12K
Management Consultant
$108K
Product Designer
$31.4K
Project Manager
$8.6K
Sales
$26.4K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Uplers is Management Consultant at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $108,272. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Uplers is $28,886.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Uplers

Gerelateerde Bedrijven

  • Apple
  • Airbnb
  • DoorDash
  • Spotify
  • Dropbox
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen