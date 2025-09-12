UPL Salarissen

Bedrijvengids
UPL
UPL's salaris varieert van $11,285 in totale vergoeding per jaar voor een Chemisch Ingenieur in India aan de onderkant tot $106,465 voor een Product Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van UPL. Laatst bijgewerkt: 11/16/2025

Chemisch Ingenieur
$11.3K
Informatietechnoloog (IT)
$19.7K
Product Manager
$106K

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij UPL is Product Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $106,465. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij UPL is $19,661.

