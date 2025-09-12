UPL Salarissen

UPL's salaris varieert van $11,285 in totale vergoeding per jaar voor een Chemisch Ingenieur in India aan de onderkant tot $106,465 voor een Product Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van UPL . Laatst bijgewerkt: 11/16/2025