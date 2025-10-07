Bedrijvengids
Het mediane Backend Software Engineer vergoedinspakket in Canada bij Upgrade bedraagt in totaal CA$178K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Upgrade's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/7/2025

Mediaan Pakket
company icon
Upgrade
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Totaal per jaar
CA$178K
Niveau
Senior
Basissalaris
CA$178K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
7 Jaren
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Backend Software Engineer bij Upgrade in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$327,271. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Upgrade voor de Backend Software Engineer functie in Canada is CA$177,673.

