Univeris Salarissen

Univeris's salaris varieert van $64,457 in totale vergoeding per jaar voor een Cybersecurity Analist aan de onderkant tot $123,804 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Univeris. Laatst bijgewerkt: 9/14/2025

$160K

Software Engineering Manager
Median $124K
Software Engineer
Median $97.7K
Cybersecurity Analist
$64.5K

Solution Architect
$122K
Mis je jouw functietitel?

Veelgestelde vragen


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Univeris is Software Engineering Manager met een jaarlijkse totale beloning van $123,804. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Univeris is $110,031.

