Univeris Salarissen

Univeris's salaris varieert van $64,457 in totale vergoeding per jaar voor een Cybersecurity Analist aan de onderkant tot $123,804 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Univeris . Laatst bijgewerkt: 9/14/2025