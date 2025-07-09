UnitedLex Salarissen

UnitedLex's salaris varieert van $11,919 in totale vergoeding per jaar voor een Legal in India aan de onderkant tot $155,220 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van UnitedLex . Laatst bijgewerkt: 9/21/2025