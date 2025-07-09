Bedrijvengids
UnitedLex Salarissen

UnitedLex's salaris varieert van $11,919 in totale vergoeding per jaar voor een Legal in India aan de onderkant tot $155,220 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van UnitedLex. Laatst bijgewerkt: 9/21/2025

$160K

Legal
$11.9K
Product Manager
$124K
Software Engineering Manager
$155K

Solution Architect
$28K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij UnitedLex is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $155,220. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij UnitedLex is $76,176.

