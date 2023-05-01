Bedrijvengids
United Talent Agency
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

United Talent Agency Salarissen

United Talent Agency's salaris varieert van $50,170 in totale vergoeding per jaar voor een Administratief Assistent aan de onderkant tot $233,825 voor een Technisch Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van United Talent Agency. Laatst bijgewerkt: 9/21/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $135K
Administratief Assistent
$50.2K
Marketing
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Product Manager
$221K
Technisch Programma Manager
$234K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

Jukumu linalolipa zaidi lililoripotiwa katika United Talent Agency ni Technisch Programma Manager at the Common Range Average level na ujira wa jumla wa kila mwaka wa $233,825. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika United Talent Agency ni $135,000.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor United Talent Agency

Gerelateerde Bedrijven

  • Dropbox
  • SoFi
  • Uber
  • Databricks
  • Coinbase
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen