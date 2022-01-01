Bedrijvengids
United Nations
United Nations Salarissen

United Nations's salaris varieert van $28,858 in totale vergoeding per jaar voor een Project Manager aan de onderkant tot $167,151 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van United Nations. Laatst bijgewerkt: 9/13/2025

$160K

Software Engineer
Median $167K
Administratief Assistent
$106K
Business Operations Manager
$33.7K

Business Analist
$109K
Data Science Manager
$155K
Informatietechnoloog (IT)
$95.3K
Product Designer
$33.4K
Product Manager
$90.9K
Programma Manager
$75.3K
Project Manager
$28.9K
Veelgestelde vragen

Andere Bronnen