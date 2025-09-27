Bedrijvengids
United Nations Development Programme
United Nations Development Programme Technisch Programma Manager Salarissen

De gemiddelde Technisch Programma Manager totale vergoeding in Pakistan bij United Nations Development Programme varieert van PKR 5.09M tot PKR 7.27M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor United Nations Development Programme's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/27/2025

PKR 5.84M - PKR 6.83M
Wat zijn de carrièreniveaus bij United Nations Development Programme?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Technisch Programma Manager bij United Nations Development Programme in Pakistan ligt op een jaarlijkse totale beloning van PKR 7,265,022. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij United Nations Development Programme voor de Technisch Programma Manager functie in Pakistan is PKR 5,091,725.

