Het mediane Product Manager vergoedinspakket in Germany bij United Internet bedraagt in totaal €96.7K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor United Internet's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/26/2025

Mediaan Pakket
company icon
United Internet
Product Manager
Berlin, BE, Germany
Totaal per jaar
€96.7K
Niveau
5
Basissalaris
€86.6K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€10.1K
Jaren bij bedrijf
0 Jaren
Jaren ervaring
8 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij United Internet?

€143K

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Product Manager at United Internet in Germany sits at a yearly total compensation of €253,718. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at United Internet for the Product Manager role in Germany is €99,728.

