Unilog
Unilog Salarissen

Unilog's salaris varieert van $18,165 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in India aan de onderkant tot $51,740 voor een Customer Service in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Unilog. Laatst bijgewerkt: 9/21/2025

$160K

Customer Service
$51.7K
Product Manager
$26.7K
Software Engineer
$18.2K

Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Unilog is Customer Service at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $51,740. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Unilog is $26,704.

Andere Bronnen