Unify Square
    • Over

    Unify Square is a company that provides software and cloud managed services to manage and secure the world's largest Teams, Slack, Zoom, Skype for Business, and Workplace by Facebook deployments.

    http://unifysquare.com
    Website
    2008
    Oprichtingsjaar
    150
    Aantal Werknemers
    $10M-$50M
    Geschatte Omzet
    Hoofdkantoor

    Andere Bronnen