Bedrijvengids
Uni Klinger
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
Top Inzichten
  • Deel iets unieks over Uni Klinger dat nuttig kan zijn voor anderen (bijv. sollicitatietips, teamkeuzes, unieke cultuur, etc).
    • Over

    Uni Klinger Limited, a joint venture of Neterwala Group and Klinger AG, has been a leading manufacturer of niche, reliable, and eco-friendly fluid control and sealing products since 1983.

    uniklinger.com
    Website
    1983
    Oprichtingsjaar
    330
    Aantal Werknemers
    $50M-$100M
    Geschatte Omzet
    Hoofdkantoor

    Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

    Abonneer je op geverifieerde aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

    Uitgelichte Vacatures

      Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Uni Klinger

    Gerelateerde Bedrijven

    • Tesla
    • Apple
    • Google
    • SoFi
    • Airbnb
    • Bekijk alle bedrijven ➜

    Andere Bronnen