Uni Cards
Uni Cards Salarissen

Uni Cards's salaris varieert van $28,550 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $67,993 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Uni Cards. Laatst bijgewerkt: 9/21/2025

Software Engineer
Median $68K

Backend Software Engineer

Product Manager
Median $61.5K
Data Science Manager
$49.1K

Product Designer
$28.6K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Uni Cards is Software Engineer met een jaarlijkse totale beloning van $67,993. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Uni Cards is $55,268.

