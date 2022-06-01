Bedrijvengids
UNFI
UNFI Salarissen

UNFI's salaris varieert van $91,540 in totale vergoeding per jaar voor een Financieel Analist aan de onderkant tot $181,300 voor een Business Analist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van UNFI. Laatst bijgewerkt: 9/21/2025

$160K

Business Analist
$181K
Financieel Analist
$91.5K
Human Resources
$111K

Product Designer
$106K
Software Engineer
$151K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij UNFI is Business Analist at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $181,300. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij UNFI is $110,550.

