Underdog Fantasy
Underdog Fantasy Salarissen

Underdog Fantasy's salaris varieert van $145,000 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $215,912 voor een Product Designer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Underdog Fantasy. Laatst bijgewerkt: 10/12/2025

$160K

Software Engineer
Median $145K
Product Designer
Median $216K

UX Designer

Recruiter
Median $183K

Product Manager
$166K
Software Engineering Manager
$169K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Underdog Fantasy zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Underdog Fantasy is Product Designer met een jaarlijkse totale beloning van $215,912. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Underdog Fantasy is $169,150.

