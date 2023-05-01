Underdog Fantasy Salarissen

Underdog Fantasy's salaris varieert van $145,000 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $215,912 voor een Product Designer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Underdog Fantasy . Laatst bijgewerkt: 10/12/2025