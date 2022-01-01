Under Armour Salarissen

Bedrijvengids
Under Armour's salaris varieert van $32,401 in totale vergoeding per jaar voor een Sales aan de onderkant tot $284,415 voor een Fashion Designer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Under Armour. Laatst bijgewerkt: 9/21/2025

$160K

Software Engineer
Median $128K
Product Manager
Median $96.8K
Data Science Manager
$240K

Data Scientist
Median $118K
Fashion Designer
$284K
Human Resources
$172K
Informatietechnoloog (IT)
$165K
Marketing
$162K
Marketing Operations
$86.2K
Mechanisch Ingenieur
$123K
Recruiter
$107K
Sales
$32.4K
Cybersecurity Analist
$163K
Software Engineering Manager
$190K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Under Armour is Fashion Designer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $284,415. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Under Armour is $144,903.

