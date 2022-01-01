Unacademy Salarissen

Unacademy's salaris varieert van $7,437 in totale vergoeding per jaar voor een Business Development aan de onderkant tot $108,771 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Unacademy . Laatst bijgewerkt: 10/12/2025