Unacademy Salarissen

Unacademy's salaris varieert van $7,437 in totale vergoeding per jaar voor een Business Development aan de onderkant tot $108,771 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Unacademy. Laatst bijgewerkt: 10/12/2025

$160K

Software Engineer
Median $31.3K

Backend Software Engineer

Product Manager
Median $28.8K
Accountant
$101K

Business Analist
$29.9K
Business Development
$7.4K
Data Analist
$30.1K
Data Scientist
$42.6K
Human Resources
$63.9K
Marketing
$48.4K
Product Designer
$21.6K
Programma Manager
$26.2K
Sales
Median $8.1K
Software Engineering Manager
Median $109K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Unacademy zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)

Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Unacademy is Software Engineering Manager with a yearly total compensation of $108,771. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Unacademy is $30,102.

